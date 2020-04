Senza coordinamento, tamponi e mascherine: così muoiono i medici

IL CASO In Piemonte deceduti tanti dottori quanti in Francia

Nabil Chrabie, 61 anni, di Alessandria, è stato l’ultimo medico a morire in Piemonte, il decimo. Nell’elenco lugubre aggiornato dalla Fnomceo, il totale è salito a 109 decessi in Italia. Più di un migliaio, invece, sono i medici e gli infermieri risultati positivi ai test. Numeri molto diversi da quelli che si registrano i Francia (non più di una decina) o nel Regno Unito.

«La differenza è dovuta ad un insieme di fattori – spiega il dottor Sebastiano Cavalli, dirigente della Federazione Cimo-Fesmed, (Federazione Medici Uniti) -. Intanto parliamo di sistemi sanitari differenti. In Francia come in Inghilterra c’è una maggiore formazione sulle epidemie. Qui da noi non si è fatto più nulla almeno da quattro anni». Infatti, fino al 2016, l’Italia poteva contare su un centro epidemiologico che è stato smantellato nel riordino dell’Istituto Superiore di Sanità ai tempi del Governo Renzi. Il centro nazionale di epidemiologia e sorveglianza dell’Iss (Cnesps) era nato nel 2003, ma il primo nucleo risale a fine anni ‘70, istituito per far fronte all’epidemia di colera. È al Cnesps che si sono studiate l’influenza aviaria del 2005 e la suina del 2009.

