Senza Dzeko e Sandro: Pirlo, partenza in salita inseguendo il 10° titolo

Poche amichevoli nelle gambe, una contro il Novara e una sgambata in famiglia contro l’Under 23. Una squadra che è ancora in costruzione, senza un centravanti vero e senza Alex Sandro, fermatosi ieri in allenamento: problema muscolare per il brasiliano con rientro previsto a ottobre inoltrato, contro i blucerchiati ci sono ottime possibilità per Pellegrini di esordire da titolare, il brasiliano ne avrà per un mese.

BATTESIMO DI FUOCO

Sarà dunque un battesimo di fuoco per Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Tutti gli occhi saranno puntati su di lui che con i bianconeri insegue il primo tricolore da allenatore e il decimo scudetto di fila per la società. Di fronte, domani sera in uno Stadium deserto, si troverà una vecchia volpe come Claudio Ranieri. Il neo allenatore bianconero si affiderà a Cristiano Ronaldo e a Dejan Kulusevski che ieri si è presentato in conferenza stampa.

