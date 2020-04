In chiesa senza guanti e mascherina, cerca di estorcere denaro al parroco: arrestato dai carabinieri [IL VIDEO]

E' successo in via Sansovino a Torino

“Mio figlio è morto e ho bisogna di soldi”. Con questa scusa, un 49enne italiano è entrato nell’ufficio parrocchiale della chiesa di Santa Caterina da Siena, in via Sansovino, alla periferia nord di Torino, minacciando il parroco e due sue collaboratrici per farsi consegnare tutto i soldi in loro possesso.

NON AVEVA MASCHERINA E GUANTI

L’uomo, per incutere ancora più timore, non aveva né mascherina né guanti. Di fronte al rifiuto delle vittime, il malvivente ha iniziato a gridare ed a sbattere le porte rompendo anche un vetro.

ARRIVANO I CARABINIERI

Una collaboratrice è riuscita ad avvisare i carabinieri della compagnia Oltredora i quali, arrivati poco dopo sul posto, hanno fermato l’aggressore mentre scappava a piedi e lo hanno arrestato con l’accusa di tentata estorsione.

PARROCO MINACCIATO PIU’ VOLTE

È questo solo l’ultimo degli episodi estorsivi subiti dall’ecclesiastico. Da qualche tempo, infatti, l’uomo si recava in chiesa per ottenere denaro; inizialmente poche monete, poi importi sempre più cospicui accampando scuse spesso inverosimili, come la nascita o la morte di un figlio.