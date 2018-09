Senza lo stipendio da tre mesi. Gli operai Comital in ginocchio

Più di 100 operai sono senza stipendio da tre mesi. Si aggrava la situazione dei dipendenti di Comital e Lamalù, come emerso dall’incontro che si è tenuto ieri mattina nella sede dell’assessorato al Lavoro della Regione Piemonte e a cui hanno partecipato, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, anche alcune decine di lavoratori.

La Comital era giunta al fallimento ai primi di giugno e poco dopo, a metà dello stesso mese, era toccato alla Lamalù. Da qual momento quasi 130 lavoratori sono rimasti senza reddito. Ora la situazione è in mano ai curatori fallimentari, in attesa della scadenza del bando per la cessione di entrambe le fonderie, fissata per il 2 ottobre.

Nel corso dell’incontro, chiesto dalla Fiom-Cgil, il curatore fallimentare ha confermato la presenza di alcuni interessamenti per rilevare le due aziende. Inoltre, si è affrontata la questione del decreto per reintrodurre alcune tipologie di cassa integrazione che il Governo starebbe per approvare: la Fiom-Cgil ha sostenuto la necessità che Comital e Lamaù siano incluse tra le aziende beneficiarie di queste misure poiché i lavoratori (127 in tutto) sono al momento senza reddito. Una delegazione di lavoratori parteciperà al presidio promosso da Fim Fiom Uilm davanti al Ministero dello Sviluppo economico lunedì 24 settembre.

Ieri era presente anche l’assessore regionale al lavoro Gianna Pentenero che ha così spiegato la questione e le prossime mosse necessarie per la tutela dei lavoratori: «È importante che nei confronti di queste due aziende strategiche del nostro territorio resti alta l’attenzione – afferma l’assessore – Ho già chiesto al ministro del Lavoro e dello sviluppo economico, e tornerò a sollecitarlo in questi giorni, un incontro politico sulla vicenda Comital-Lamalù, in cui dovranno essere chiariti anche gli aspetti relativi al decreto, che allo stato attuale sembrerebbe non applicarsi alla situazione di Comital». «Se così fosse – conclude – questo non sarebbe accettabile; occorre che il governo trovi il modo di includere anche i lavoratori di aziende fallite che risultano sospesi e privi di alcuna fonte di reddito».

Anche i sindacati hanno fatto proposte precise. «Abbiamo chiesto alla Regione Piemonte – spiegano Federico Bellono, segretario provinciale della Fiom-Cgil, e Julia Vermena, responsabile della Comital per la Fiom-Cgil torinese – di attivarsi nei confronti del Governo, sia rispetto al decreto sia per ottenere un incontro specifico in sede ministeriale sulla situazione della Comital».