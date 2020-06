«Senza mascherina non salite». E massacrano l’autista del bus

«Ragazzi dovete mettervi la mascherina quando salite» sono bastate queste poche, semplici, parole per far scattare la violenta aggressione a un’autista di bus ad Ivrea nella serata di mercoledì. Un pestaggio che non ha neppure risparmiato una seconda persona intervenuta a soccorrere la prima vittima. Un banale richiamo ad una regola, a cui sufficiente adempiere, invece no, quel gruppetto di ragazzi ha preferito la bieca violenza. Qualcuno li ha chiamati “baby” gang, ma i pugni sferrati alle due persone aggredite non hanno nulla da invidiare alla violenza degli adulti.

Ricostruire l’accaduto non è neppure semplice. Erano circa le 18, la corsa numero 5 percorre il tratto di strada in zona Porta Vercelli a Ivrea. Raccoglie un gruppetto di giovani che hanno passato il pomeriggio a bere forte sulle sponde del lago Sirio poco distante.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++