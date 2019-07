Senza patente, si dà alla fuga sullo scooter: maxi multa da 13mila euro

Un 45enne ha provato a seminare le forze dell'ordine per tutta Torino: bloccato dopo un lungo inseguimento

Non ha rispettato l’alt della polizia municipale in corso Cosenza e anzi ha dato inizio a una folle fuga a bordo del suo scooter Piaggio X9, cercando di seminare gli inseguitori per tutta Torino.

Il protagonista della vicenda, un cittadino italiano di 45 anni, ha imboccato dapprima corso Agnelli, quindi corso Tazzoli, corso Unione Sovietica, via Passo Buole, via Vinovo, via Ventimiglia e corso Maroncelli, dove è stato finalmente raggiunto e bloccato.

Si era dato alla fuga perché privo della patente e della copertura assicurativa e ha commesso infrazioni che gli sono costate una maxi multa da quasi 13mila euro. Lo scooter gli è stato sequestrato e, se avesse avuto la patente, gli sarebbero stati tolti ben 127 punti.