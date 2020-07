«Senza il semaforo si rischia la vita»

«Ripristinare il semaforo dell’attraversamento pedonale di corso Regio Parco davanti all’ex manifattura Tabacchi». E’ l’appello dei residenti del quartiere, esasperati di rischiare la vita ogni volta che attraversano la strada. Le auto in quel tratto di strada viaggiano a forte velocità. Anche perché il semaforo che le obbliga a fermarsi è posto più avanti. «Da una parte non funziona il semaforo per i pedoni e dove c’è quello delle auto mancano le strisce» sottolineano i cittadini che chiedono un ripensamento della viabilità pedonale davanti alla vecchia fabbrica abbandonata. «O si riaccende il semaforo o si mettono i dossi». Sopra la lanterna semaforica non funzionante c’è un cartello che indica sì il limite di velocità a 30 chilometri orari, ma è posizionato parallelamente rispetto alla carreggiata e gli automobilisti non possono vederlo.

