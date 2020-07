Senza tifosi e col gran caldo, Sarri: «Per loro conta di più»

Per Maurizio Sarri il derby della Mole lo sente di più il Toro ma mai come questa volta, forse, conta di più per la Juve. Senza una Champions tra i piedi, la Vecchia Signora si dedicherà anima e corpo alla stracittadina.

Troppo esigua la distanza con la Lazio per poter abbassare la guardia. Se turnover ci dovesse essere in casa Juventus, riguarderà solo chi giocherà tra i pali: toccherà infatti a Gigi Buffon difendere la porta bianconera. Sarà la sua 648ª volta in Serie A, record assoluto di presenze per la massima serie.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI