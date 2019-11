I senzatetto piantano le tende sotto il monumento del Frejus

L’allarme clochard sotto i portici di piazza Statuto, lanciato da residenti e commercianti nei mesi scorsi, è stato totalmente ignorato dalle istituzioni. Tanto che, con l’arrivo dell’inverno, i senzatetto si stanno organizzando addirittura con tende da campeggio. «Ogni sera un uomo apre la sua canadese blu nell’aiuola e ci dorme dentro. Poi al mattino la richiude e va a bivaccare in giro» spiegano gli abitanti della piazza, faticando sempre più a credere ai loro occhi. «Piazza Statuto – afferma Michele Checa, presidente dell’associazione Libertà di Parola per il cittadino – è da tempo un dormitorio a cielo aperto e continuerà a esserlo se le istituzioni e i servizi sociali non si decideranno a prendere provvedimenti».

Fino qualche mese fa, i disperati dormivano sotto i portici, sulle panchine del giardino e nelle aiuole. «Ma adesso iniziano a costruirsi le case abusive. Roba da pazzi» protestano i negozianti, preoccupati per il degrado, ma anche per la mancanza di passeggio in una delle piazze più importanti della città. Sotto i portici di piazza Statuto, tra negozi, bar e ristoranti, l’aria è infatti diventata irrespirabile. «I senzatetto continuano a urinare davanti ai negozi a tutte le ore del giorno e della notte. E ovviamente i clienti preferiscono andare a fare acquisti altrove» fa presente Roberto, titolare della storica pasticceria Alice.

«Il punto – dichiarano i residenti – è che queste persone hanno problemi mentali e andrebbero aiutate. Non è ammissibile che ogni notte ci siano risse sotto casa che ci tolgono il sonno». Il problema riguarda anche le donne clochard. «Ce ne sono un paio che vengono malmenate di continuo dai loro compagni» spiegano i cittadini costretti a chiamare la polizia quasi ogni notte. «La situazione però – aggiungono – non fa altro che peggiorare».