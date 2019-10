Sequestrata discoteca abusiva: denunciato titolare

E’ stato denunciato per violazione delle norme antincendio, di sicurezza e per il pubblico spettacolo il titolare di un locale seminterrato in corso Vercelli adibito a magazzino trasformato in una discoteca abusiva prevalentemente frequentata da senegalesi. All’arrivo degli agenti della polizia municipale di Torino, erano oltre cinquanta. Gli spazi sono privi di uscite di sicurezza e raggiungibili con scale assolutamente fuori norma. I locali sono stati sigillati e posti sotto sequestro.