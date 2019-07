Sequestrati giochi pericolosi: ritirati due milioni di articoli

Se non fossero intervenuti con un blitz gli uomini della Guardia di Finanza della compagnia di Susa, quei 2,6 milioni di giocattoli sarebbero stati messi sul mercato già nei prossimi giorni. Venduti in negozi e acquistati da famiglie e nonni per i loro figli o nipoti. Peccato che fossero tutti potenzialmente pericolosi, come scoperto dai finanzieri in due grossi depositi gestiti da due imprenditori 60enni di nazionalità cinese, che si occupavano sia dell’importazione sia della distribuzione dei giocattoli per la Lombardia e per il Piemonte. Se in Lombardia le aziende erano a Monza e Sesto San Giovanni, in Piemonte erano a Beinasco.

Perché quei giochi, infatti, avevano i certificati di conformità qualitativa e di composizione completamente falsi. Così come a oggi, per i finanzieri, rimane dubbia la provenienza dei giochi, dato che non sono riusciti a rinvenire alcuna indicazione certa sull’origine, sul luogo di fabbricazione. Il tutto con evidenti e gravi rischi per la salute dei piccoli consumatori, visto che questi prodotti vengono utilizzati, direttamente a contatto con la pelle, da soggetti minori di età.

Tra i 2,6 milioni di giocattoli sequestrati – per un valore di mercato di circa 4 milioni di euro – c’erano braccialetti e brillantini potenzialmente tossici e nocivi. L’operazione della Finanza rientra nell’ambito delle attività che le Fiamme Gialle compiono quotidianamente per contrastare la fabbricazione di prodotti non sicuri per i potenziali acquirenti, che in questo caso sono un pubblico molto particolare, qual è quello dei bambini.

Per i due imprenditori denunciati l’accusa è di frode in commercio: ora rischiano fino a due anni di carcere, oltre a sanzioni amministrative per oltre 100mila euro.