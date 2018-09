Sequestrati oltre 26 mln di prodotti non sicuri

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino hanno eseguito due grossi sequestri per un totale di oltre 26 milioni di articoli con indicazioni merceologiche mendaci o non conformi alla normativa sulla sicurezza dei prodotti.

UN BUSINESS MILIONARIO

Circa 1,4 milioni in gioielli e accessori d’abbigliamento con false indicazioni qualitative ed in merito alla provenienza delle pietre dure preziose e semipreziose, risultate poi essere prodotte artificialmente con pasta vitrea o ceramica con inserti e minuterie falsamente marchiate argento ma di fatto composte di rame e nichel. Turchese, Corallo Rosso, Ambra, Lapislazzuli, Perle e la più celebre Perla nera di Tahiti ovvero Ematite o Madreperla sono alcune delle ingannevoli indicazioni riportate sulle collane ed i bracciali esposti in vendita. I sequestri sono avvenuti in un deposito nello storico quartiere di Porta Palazzo, nella disponibilità di un imprenditore cinese e presso il negozio di un cittadino bengalese nel quartiere di San Salvario