Droga per le feste di Natale: sequestrato oltre un quintale di marijuana, arrestato il corriere

Sequestrato dai carabinieri della compagnia San Carlo oltre un quintale di marijuana, per un valore di 1,1 milioni di euro. Si tratta di oltre 120 mila dosi evidentemente destinate alla piazza torinese, tra Barriera Milano e San Salvario,per feste e veglioni delle prossime festività natalizie.

ARRESTATO 65ENNE

A trasportare l’enorme carico di droga (118 chili) con un furgone a noleggio, era un italiano di 65 anni, che è stato arrestato dai militari dell’Arma. Il corriere è stato intercettato in corso Vercelli a Torino. Ai militari dell’Arma ha spiegato di essere stato pagato da un uomo per trasportare la droga in tempo per le feste di fine anno. Le indagini ora proseguono.

SULLE BUSTE C’ERA UN CODICE?

L’attenzione degli inquirenti si concentra ora, in particolare, sui numeri riportati sulle buste contenenti la marijuana. Potrebbe trattarsi di un codice per identificare i quartieri della città, le vie o gli acquirenti a cui lo stupefacente era destinato.