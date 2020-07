Sequestrato il tesoro degli zingari sinti. Oro e gioielli come per i Casamonica

Valgono quasi due milioni di euro le ville e gli appartamenti sequestrati dalla squadra mobile e dalla Divisione anticrimine alla famiglia Bresciani-Cena, storico clan sinti di Carmagnola.

Gli immobili sono a Nichelino, Cambiano e Asti. Case costruite recentemente con materiali costosi, dai lampadari a goccia alle rifiniture in oro zecchino. Sono beni che appartengono al capostipite Teresio Bresciani, imparentata con i Cena (ha sposato Anna Cena), altra famiglia storica di sinti, specializzata nelle truffe agli anziani. Anche i Bresciani sono finiti nei guai più volte per raggiri ad anziani e non, ma anche furti in appartamento: sceglievano quelli dove le vittime non potevano difendersi. Si spacciavano per impiegati pubblici, ma anche per poliziotti o carabinieri. Tra i possessori dei beni sequestrati ci sono anche i figli di Bresciani, Daniel, 38 anni, ex calciatore nelle categorie di semiprofessionisti e Fabio, 32 anni.

