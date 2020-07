Sequestrato un capannone con all’interno 1000 tonnellate di rifiuti plastici

Indagini in corso per stabilire la provenienza delle diverse tipologie dei rifiuti ed individuare i vari attori dell'attività illecita

Nei giorni scorsi è stata scoperta una nuova struttura adibita illecitamente a discarica in un capannone nella periferia di Moncalieri, in seguito alle attività investigative svolte dal Noe per individuare flussi illeciti di rifiuti che, nei mesi scorsi, avevano portato al sequestro di diversi capannoni nel’hinterland torinese. I militari del Noe di Torino, in accordo con la Procura del Capoluogo piemontese, hanno proceduto al sequestro dell’intera area e dei rifiuti presenti, oltre a numerosa documentazione cartacea falsamente creata allo scopo di esercitare il traffico dei rifiuti.

LA DISCARICA

Fino alla fine del 2018 l’area, composta da un piazzale di 500 metri quadrati e da un capannone di 1200 metri quadrati, era destinata al ricovero dei mezzi di un’azienda attiva nella raccolta dei rifiuti urbani. Dopo alcuni mesi di inattività, è stata affittata da una società di Rivoli allo scopo di svolgere il trattamento dei rifiuti. Società che invece si è limitata ad ammassare, fino alla saturazione degli spazi disponibili, grandi quantità di rifiuti smaltibili in discarica o presso termovalorizzatori a costi molto alti.

Presenti più di 900 tonnellate di rifiuti plastici provenienti dalla raccolta urbana e dalle attività agricole, numerosi big bags contenenti granulato plastico residuo dal trattamento dei raee e pannelli isolanti dismessi. Assenti, invece, tutti i macchinari necessari al trattamento dei rifiuti, così come un collegamento con la rete elettrica.

Indagini in corso per stabilire la provenienza delle diverse tipologie dei rifiuti ed individuare i vari attori dell’attività illecita.