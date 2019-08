Sequestro sventato in piazza San Carlo: prima notte in carcere per gli arrestati. Inquirenti al lavoro per risolvere il giallo

Proseguono le indagini degli inquirenti sul “mancato” rapimento di piazza San Carlo a Torino. Un caso ancora pieno di punti interrogativi. Un vero e proprio giallo. Prima notte in carcere per i quattro componenti del gruppo che ieri mattina ha tentato di sequestrare un uomo e una donna per vendicare una truffa di cui uno di loro, un imprenditore 54enne tedesco, ha detto di essere stato vittima a Milano (in quel caso gli avrebbero portato via 50mila euro).

I NOMI DEGLI ARRESTATI

Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato Edward Lipensky, austriaco di 58 anni – l’uomo che avrebbe aiutato il 54enne Michael Hofmann (il truffato) a far scattare la trappola torinese – Hermann Reklin, 24 Denis Hoch, 25 (entrambi agenti di un’agenzia di investigazione privata) e appunto, Hofmann. Questi ultimi tre tutti originari della Germania.

IL RAID DEI QUATTRO

Il trio di tedeschi, con la complicità dell’austriaco, dopo aver costretto una 34enne serbo-australiana a salire sul loro furgone nero, dopo aver utilizzato gas urticante e poi legandola con delle fascette da elettricista e quindi imbavagliandola, sono stati fermati in via Giusti, in un parcheggio privato in cui avevano tentato inutilmente di nascondersi.

TROPPI I PUNTI DA CHIARIRE

Le indagini degli inquirenti proseguono, perché i punti da chiarire della vicenda sono ancora numerosi. Dai rapporti tra le persone coinvolte, al ruolo dell’uomo (il fidanzato della donna?) che è riuscito a sfuggire al sequestro, facendo perdere le proprie tracce, e persino allo scopo del rapimento. Perché i due erano finiti nelle mani del commando?