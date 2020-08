Una sera con Gipo nella “sua” Barriera

Una nuova imperdibile occasione per ricordare Gipo Farassino, per risentire le sue canzoni, per scoprire i lati meno noti del suo carattere e per ridare (se ce ne fosse bisogno) il giusto merito a un artista che negli ultimi anni della sua vita aveva pagato troppo le sue scelte politiche, che avevano distratto un po’ l’attenzione dalla sua grande capacità di fare e scrivere musica: questa sera proiezione speciale (offerta da Aiace Torino ai suoi soci) di “Gipo, lo Zingaro di Barriera”, diretto da Alessandro Castelletto.

A quasi sette anni dalla sua scomparsa, sarà bello ritrovare Gipo all’arena del cinema Monterosa, nel cuore della Torino che lo ha visto crescere e affermarsi (e che tante volte è finita anche nelle sue canzoni). «Spesso gli abitanti della Barriera, come di qualsiasi altra periferia, lavoravano, vivevano, andavano al bar o a ballare o al cinema all’interno delle mura del proprio quartiere», ha dichiarato Castelletto, che stasera presenterà il film insieme a Luca Morino, storico cantante dei Mau Mau e protagonista del viaggio sul grande schermo.

