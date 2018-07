Serata danzante non autorizzata: la pista da ballo finisce sotto sequestro

L'intervento della polizia municipale, questa mattina, all'alba, in una discoteca all'aperto di via San Paolo

La serata danzante non era autorizzata. Denunciato il titolare di una pista da ballo. E’ successo questa mattina, all’alba, in un noto locale all’aperto di via San Paolo (angolo corso Trapani) a Torino, dove gli agenti del reparto “commerciale” della polizia municipale sono intervenuti per un controllo mirato.

LOCALE SPROVVISTO DI PERMESSI

Nella “discoteca” all’aperto, i “caschi bianchi” hanno infatti scoperto numerose persone impegnate a ballare, senza tuttavia che il locale fosse dotato delle necessarie autorizzazioni per quella particolare forma di intrattenimento. Da qui il sequestro giudiziario della pista da ballo e l’inevitabile denuncia, in stato di libertà, nei confronti del titolare dell’attività.