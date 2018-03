Serbia, appello di On Bridge To Idomeni: “Scarcerate il fotoreporter Donato”

“Chiarire al più presto” e “velocizzare la scarcerazione” di Mauro Donato, il 41enne fotoreporter torinese arrestato una settimana fa in Serbia con l’accusa di rapina aggravata ai danni di tre giovani migranti afghani: è l’appello di One Bridge To Idomeni, di cui Donato è un collaboratore.

L’invito della onlus italiana, che da due anni segue la situazione dei migranti sulla rotta balcanica, è quello di scrivere alla pagina Facebook dell’associazione, per sottoscrivere l’appello, o all’indirizzo [email protected]

“Ci rivolgiamo al Tribunale di Sremska Mitrovica, nonché all’intero sistema giuridico serbo, per chiedere l’accelerazione delle procedure – scrive la onlus – e alla procuratrice Draginja Lukic Ciric, con la richiesta di ascoltare il prima possibile i testimoni che scagionano totalmente Mauro, come Andrea Vignali, videoreporter e collega di Donato, e Gloria Gemma, nostra volontaria”.

Donato è stato arrestato alla frontiera di Sid, mentre faceva ritorno in Italia, con “l’ingiusta accusa – conclude la onlus – di avere rapinato e accoltellato tre migranti”.