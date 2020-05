Serena-Pago, è davvero finita: «Dopo una forte discussione»

Scorrono i titoli di coda sulla storia d’amore tra Serena Enardu e Pago. Settembre l’ave va compromessa, con la partecipazione a Temptation Island Vip. Febbraio l’aveva rinvigorita, dopo che lui ma anche lei successivamente erano entrati nella casa del Grande Fratello Vip. Adesso però non ci sarà un nuovo reality per riprovarci, è finita e basta. Ad annunciare la notizia è stata direttamente l’ex tronista di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram senza grandi giri di parole: «Non avrei mai voluto fare il gesto che sto per fare in questo momento. Non ho intenzione di condividere il mio malessere – ha scritto – ma per rispetto devo comunicarvi questa notizia visto che vi ho coinvolto fin dall’inizio e ve le devo come segno di rispetto per tutte quelle persone che ci hanno sempre seguito e sostenuto».

Fatta questa premessa, il resto è quasi scontato: «Voglio essere io a dirvi in prima persona che io e Pacifico, dopo una pesante discussione, abbiamo scelto di dividere le nostre strade», ha annunciato. «Non voglio entrare nel dettaglio della discussione, non avrebbe senso se non per soddisfare la curiosità delle persone pettegole, ma posso dirvi che l’amore non basta per mandare avanti una relazione se non c’è la fiducia e la stima».

A sentire lei, insomma, è il cantautore sardo che non si fida più e non riesce a pensare a nulla da poter costruire insieme. Eppure solo qualche settimana fa Serena era speranzosa: «Ho capito dal primo momento in cui l’ho guardato negli occhi che non ha mai smesso di essere innamorato di me, anche se forse era ancora un po’ diffidente nei miei confronti ma sarebbe stato strano il contrario. In questo momento è importante stare insieme. Il mio sogno? Essere felice, poter vedere mio figlio crescere nella serenità specialmente in questo momento in cui il futuro di molti, non sembra roseo».

Ma forse c’è qualcosa in più ed è nelle parole di Miriana Trevisan, ex moglie di Pago. Intervistata da “Nuovo”, apre a scenari diversi: «Tra me e Pago è tornato il sereno. Lui ha pure dormito a casa mia. Ho la fortuna di avere la casa grande, quindi ognuno ha la propria camera col bagno. Quando Nicola ha visto suo padre, ha cambiato espressione. Per lui è stata dura non sentirlo ogni sera e non vederlo ogni 15 giorni, e ne ha sofferto. Io e lui comunque ci siamo chiariti». Il resto verrà.