«Io e Sergio amanti al cinema. E vi farete un mare di risate»

Piace a tutti. Perché bella, perché è brava. Sabrina Ferilli torna al cinema con Sergio Castellitto in “Ricchi di fantasia”, il nuovo film di Francesco Miccichè, una scanzonata e divertente commedia all’italiana che vede i due attori recitare insieme per la prima volta nei panni di due amanti molto innamorati ma impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni a causa delle ristrettezze economiche in cui si trovano a vivere. Una carriera, la sua, impreziosita da quattro Nastri d’Argento, un Globo d’Oro, quattro Ciak d’Oro, quattro candidature al David di Donatello, per non parlare del Premio Oscar con “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino. Sarà la pellicola del weekend. Da non perdere.



Sabrina, perché ha scelto una storia così?

«Avevo voglia di tornare ai toni leggeri della commedia, che è il genere nel quale sono nata, e in cui mi trovo meglio. E anche di lavorare insieme a un fuoriclasse come Sergio».



Che succede tra di voi?

«Io e Castellitto nel film abbiamo annunciato a tutti i parenti di aver vinto la lotteria e decidiamo di portarli in un viaggio on the road dalla periferia romana alla Puglia. Ma quando poi scopriamo che non è vero non abbiamo il coraggio di rivelarlo. La verità viene però a galla e le tensioni tra caratteri tanto diversi sono destinate a esplodere fra molto divertimento e tanta ironia, però».



Come descriverebbe il suo personaggio?

«Sabrina è una cantante che ha preso un sacco di botte dalla vita e adesso è scettica, quasi cinica, perché ferita. Ma attraverso questo viaggio tormentato ritroverà la gioia di vivere. Grazie anche a Sergio, l’amante di professione carpentiere, che la trascina in questo guaio, e che è ancora un sognatore».



Anche i duetti con Valeria Fabrizi sono molto divertenti…

«Lei interpreta la mamma di Sergio e tra noi scatta subito una antipatia reciproca. Con la scusa dei dolori all’anca vorrebbe trasformarmi in una specie di badante… E poi ci sono Antonio Catania che fa il ricco “vero”, Matilde Gioli e molti altri. È un film corale. E il regista Francesco Miccichè per me ha trovato il tono giusto, allegro ma partecipe».



Ha mai pensato di fare la regista?

«No, non saprei proprio da dove cominciare. La produzione, invece, m’interessa. È un’esperienza che ho affrontato e ho visto che mi piace trovare soldi da mettere a disposizione di progetti in cui credo».



C’è un desiderio che non ha ancora realizzato?

«Quando mi chiedono cose così, tipo il sogno nel cassetto, rispondo sempre uguale: salute e serenità».



Di che cosa è orgogliosa?

«Della mia libertà, che mi è costata cara. Ho scelto sempre da sola. A volte sbagliando alla grande, ma comunque senza mai scendere a compromessi. Sono riuscita ad andare avanti perché ho sempre pensato che sarei sopravvissuta anche a pane e cipolle».



Questo sarà il weekend del suo film ma anche quello del derby Roma-Lazio. Tifa sempre giallorosso? «Sempre, sempre la stessa passione».