Sergio, la Fiat e l’amante cinese

Oscar Wilde diceva: «Una cravatta ben annodata è il primo passo serio nella vita». E Sergio Marchionne nel citarlo ha tirato giù la zip del maglioncino blu mostrando una cravatta ben annodata sulla camicia fantasia, prima di annunciare che «Fca azzererà entro giugno l’indebitamento netto industriale».

Chi lo conosce sa che questo era il primo obiettivo del suo mandato che si prepara a dismettere. Dunque nonostante le altalene di Borsa (prima su in mattinata, poi giù nel pomeriggio…) Fiat, pardon Fca, ha i conti in ordine, si prepara ad investire fortemente nell’elettrico, rilancia il Polo del lusso, annuncia un altro Suv per gli stabilimenti italiani e, nonostante i dubbi del sindacato, sembra avere il vento in poppa per i prossimi 4 anni, a fronte di investimenti per 45 miliardi.

Un maquillage perfetto per una giornata di gala, come questa di Balocco tra le risaie vercellesi dove si progettano, anzi si pensano auto di successo. Ma qualcuno, a margine e non in risaia, immagina altri progetti, ventila addirittura corteggiatori con gli occhi a mandorla e, in particolare un mandarino mega miliardario per la nostra, mai dimenticata, Fabbrica Italiana Automobili Torino.

Nessun annuncio ufficiale e poche indiscrezioni mormorate a mezza bocca su una possibilità di cessione (parziale) del gruppo da cui sarebbero escluse Maserati e Ferrari, Ma quanto basta per seminare dubbi, citando anche due nomi: il primo è già noto (e smentito) e batte bandiera coreana (del sud), insomma è Hyundai che avrebbe disperato bisogno di rafforzarsi nel segmento Suv e Cuv; il secondo – assai più affascinante – parla mandarino.

Si tratta del gruppo Geely Automobile Holdings controllato dal miliardario Li Shufu che sarebbe intenzionato a mettersi in cassaforte tutto (o in parte) il settimo costruttore di auto nel mondo. L’offerta ci sarebbe, ma sarebbe stata ritenuta inadeguata. Il che può significare tutto o niente. Anche perché ad ostacolare un’affascinate e ricca amante cinese ci sarebbe un signore con il riportino. Un certo Donald Trump che tutto vuole tranne aprire l’America ai cinesi.

In ogni caso, rassegnamoci: il futuro di Fca si gioca oltre oceano. Ed è questo, purtroppo, che preoccupa la nostra vecchia capitale dell’auto, le sue (vecchie) fabbriche sparse per l’Italia, i suoi (vecchi) operai. Anche perché sappiamo per esperienza che le favole a lieto fine esistono solo nei libri per i bambini.

