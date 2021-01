SERIE A. Apre Danilo, chiudono Ramsey e Ronaldo: Juve batte Sassuolo 3-1

I bianconeri trovano altri tre punti contro i neroverdi, in 10 dal 45'. Out Dybala e McKennie per infortunio

Apre Danilo, chiudono Ramsey e Ronaldo: la Juve soffre, tra infortuni e Covid, ma la spunta anche contro il Sassuolo, battuto 3-1.

SUCCEDE TUTTO NELLA RIPRESA

Dopo un primo tempo equilibrato, dove la Juve perde sia McKennie che Dybala per infortuni (entrambi da valutare), il primo vero colpo di scena arriva nel finale: l’espulsione di Obiang per una brutta entrata su Chiesa. I neroverdi giocano in 10 tutta la ripresa: la sblocca Danilo al 50′ con un gran destro dalla lunga distanza. I bianconeri si fanno però beffare otto minuti più tardi da Defrel, che batte Szczesny e fa 1-1. Gli uomini di Pirlo soffrono e sprecano varie occasioni, alla fine la decide una zampata di Ramsey all’82’. Esulta anche Ronaldo, che in contropiede, al 92′, fissa il risultato sul 3-1.

LA CLASSIFICA

La Juve prosegue la rincorsa in classifica con la sua terza vittoria consecutiva. I bianconeri salgono a quota 33 punti (con una partita in meno) ed accorciano su Inter e Roma dopo il 2-2 arrivato nel match delle 12.30. La vetta dista 7 punti.