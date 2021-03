SERIE A. Caos Lazio-Torino: la Lega aspetta comunicazione dall’Asl. Il precedente Juve-Napoli

Lazio-Torino, tra incertezze e speranze. L’anticipo della 25esima giornata di serie A (in programma domani alle 18,30) che vedrà opposti biancocelesti e granata, resta fortemente in bilico. A poco più di ventiquattro ore dal fischio d’inizio, regna, infatti, ancora l’incertezza sulla regolare disputa della gara dell’Olimpico. Sul rinvio o meno della sfida, si attende la decisione della Lega, che, per quanto di sua competenza, sembrerebbe orientata a confermare la gara.

IL PRECEDENTE DI JUVE-NAPOLI

Sull’altro versante, però, bisogna anche attendere il responso dell’Asl del capoluogo piemontese. Sì, perché il monitoraggio, da parte del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria torinese, continua ed, alla fine, anche alla luce del precedente di Juve-Napoli, potrebbe anche non scaturirne il necessario via libera con la Lega che si vedrebbe, di conseguenza, costretta a stoppare il match.

TORO: IN OTTO ANCORA COL VIRUS

A tenere banco è la situazione contagi in casa Toro con la squadra ancora in quarantena (scadrà alla mezzanotte di domani) e di conseguenza, difficile da riunire in vista della trasferta di domani. Allo stato, i calciatori granata col virus restano 8, dopo che gli ultimi tamponi non hanno rilevato nuovi positivi. Altri test sono in programma nelle prossime ore.