SERIE A. Domani si gioca Juve-Lazio, Pirlo non molla lo scudetto: “Dobbiamo essere pronti a non sbagliare mai”

L'allenatore bianconero non si fida dei biancocelesti: "Non sarà facile, dobbiamo fare partita intelligente, sapendo che non siamo al 100%"

“Rispetto ad una settimana fa la classifica è rimasta immutata. Ora, se tutte le domeniche dovesse vincere l’Inter, allora vinceranno lo scudetto; ma in caso di loro passi falsi, noi dovremo essere pronti a non sbagliare mai”. Lo ha detto Andrea Pirlo, parlando della corsa al titolo di campioni d’Italia.

DOMANI LA SFIDA CON LA LAZIO

Domani la Juve, reduce dalla brillante vittoria contro lo Spezia, affronterà la Lazio di Inzaghi. L’obiettivo, manco a dirlo, è uno solo: vincere per non perdere contatto dalla capolista.

DARE IL MASSIMO PER VINCERE IL CAMPIONATO

“Non dico che la priorità è la Champions: siamo in competizione su tutto, coppa Italia e campionato compreso. Perciò, finché c’è speranza, dovremo dare il massimo per cercare di vincere il campionato. Poi, se gli altri non sbaglieranno mai, faremo loro i complimenti alla fine” ha aggiunto il tecnico bianconero.

PECCARO PER ASSENZA BETANCUR

Contro i biancocelesti, Pirlo dovrà fare a meno di Bentancur, risultato positivo al Covid. “Peccato, la sua assenza ci costringe ad altre scelte: non abbiamo tante alternative o una rosa lunga, abbiamo pochi centrocampisti e ci inventeremo qualcosa” ha ammesso l’allenatore.

DE LIGT ANCORA OUT, BONUCCI NON AL MEGLIO

Per quanto concerne gli altri infortunati: “De Ligt non si è ancora allenato: la contusione di Verona è da valutare, vedremo domani” mentre “Bonucci ha svolto una parte di allenamento ma viene 16 giorni di inattività, sta meglio ma non è certo al 100% che parta dall’inizio”.

FOCUS SU MORATA E ARTHUR

Infine un focus su Morata e Arthur. Lo spagnolo “ogni giorno che passa cerca di incrementare la sua forma, speriamo possa fare più di 30 minuti. E su Arthur, l’ultimo consulto è andato abbastanza bene, vediamo quando rientrerà” ha ribadito.

RONALDO? STRINGERA’ I DENTI

Chi invece, salvo clamorosi colpi di scena, domani vedrà di sicuro il campo, questi è CR7. “E’ normale che a Ronaldo, come a tutti, una o due giornate di riposo farebbero bene: ma siamo contati, ha stretto i denti e li stringerà ancora. Ha dimostrato di essere professionista in campo e fuori dando l’esempio e lo dimostrerà ancora da qui alla fine della stagione” ha poi sottolineato Pirlo.

LAZIO GRANDE SQUADRA, NON SARA’ FACILE

Infine, a proposito degli avversari: “la Lazio è una grande squadra. Non sarà facile. Contro i biancocelesti dobbiamo fare una partita intelligente, sapendo che non siamo al 100% delle nostre forze. Sarà importante gestire bene” ha concluso.