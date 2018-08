Serie A, gli arbitri del primo turno: Pasqua per Chievo-Juve, Di Bello per Toro-Roma

Granata in campo la domenica pomeriggio. Rinviate Samp-Fiorentina e Milan-Genoa

Sono stati designati gli arbitri per le gare della prima giornata di campionato, al via sabato alle 18 con l’anticipo tra Chievo e Juventus. La sfida dei bianconeri al Bentegodi, che vedrà l’atteso debutto in serie A di Cristiano Ronaldo, sarà diretta dal signor Fabrizio Pasqua, della sezione arbitrale di Tivoli; al Var Mazzoleni.

La sfida delle 18 della domenica tra il Torino e la Roma, invece, sarà diretta da Marco Di Bello di Brindisi, con Massa a occuparsi dei casi da Var. Milan-Genoa e Samp-Fiorentina sono state rinviate a data da destinarsi per la tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova. Ecco il riepilogo con tutte le designazioni e gli assistenti:

Atalanta-Frosinone: Marco Piccinini di Forlì (Preti-Rocca/iv: Abisso/Var: Fabbri/Avar: Lo Cicero);

Bologna-Spal: Piero Giacomelli di Trieste (Prenna-Bottegoni/iv: Rapuano/Var: Nasca/Avar: Vuoto);

Chievo-Juventus: Fabrizio Pasqua di Tivoli (Costanzo-Liberti/iv: Sacchi/Var: Mazzoleni/Avar: Marrazzo);

Empoli-Cagliari: Daniele Chiffi di Padova (Passeri-Galetto/ iv: Ghersini/Var: Pairetto/Avar: Tolfo);

Lazio-Napoli: Luca Banti di Livorno (Manganelli-Valeriani/iv: Manganiello/Var: Rocchi/Avar: Di Liberatore);

Milan-Genoa: Fabio Maresca di Napoli (Paganessi-Di vuolo/iv: La Penna/Var: Irrati/Avar: Mondin);

Parma-Udinese: Gianpaolo Calvarese di Teramo (Santoro-Bresmes/iv: Di Martino/Var: Aureliano/Avar: Schenone);

Sampdoria-Fiorentina: Daniele Doveri di Roma (Fiorito-Di Iorio/iv: Fourneau/Var: Guida/Avar: Alassio);

Sassuolo-Inter: Maurizio Mariani di Aprilia (Carbone-Ranghetti/iv: Di Paolo/Var: Valeri/Avar: Del Giovane);

Torino-Roma: Marco Di Bello di Brindisi (Posado-De Meo/iv: Abbattista/Var: Massa/Avar: Tonolini).