SERIE A. Higuain rompe il digiuno e regala 3 punti al Milan, Suso espulso: salterà la Supercoppa contro la Juve

Nel posticipo serale della 19esima giornata di serie A, il Milan torna alla vittoria dopo un lungo digiuno e batte 2-1 la Spal. Ferraresi in vantaggio nel primo tempo con Petagna (13′). Di Castillejo (15′) il gol del pari rossonero.

GONZALO ABBATTE UN TABU’ LUNGO 866 MINUTI

Poi, nella ripresa, l’ex bianconero Gonzalo Higuain va in rete (19′), portando il Milan avanti e abbattendo un tabù che durava da 866 minuti (quasi dieci partite a secco per il “Pipita” che dopo la rete è corso ad abbracciare, in lacrime, Gattuso e il resto della panchina).

SUSO ESPULSO: NIENTE SUPERCOPPA PER LUI

Una brutta notizia per la squadra di Gattuso: Suso salterà la Supercoppa Italia, che si disputerà il 16 gennaio a Gedda, in Arabia Saudita. Lo spagnolo è stato infatti espulso all’88’, per doppia ammonizione, e non sarà a disposizione per la sfida contro la Juventus.