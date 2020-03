SERIE A. Il calcio riparte, ma a porte chiuse: Juve-Inter domenica o lunedì

Il calcio italiano prova a ripartire dopo la crisi scatenata dall’emergenza Coronavirus che ha portato allo slittamento di numerose gare, tra campionato e coppa Italia. Si ricomincia dunque, con le gare della serie A, ma a porte chiuse, perché così ha deciso il Governo nel decreto varato questa sera. E così si andrà avanti, almeno fino al prossimo 3 aprile, senza spettatori sugli spalti, per contrastare il dilagare del temuto Covid-19.

GARE NEL PROSSIMO WEEK-END

Nel prossimo fine settimana, tra sabato e domenica, spazio dunque alle gare della 26esima giornata, rimasta sospesa dopo il prologo di sabato scorso e le sei partite rinviate. Manca solo l’ufficialità per il calendario ma si dovrebbe partire sabato con l’anticipo Sampdoria-Verona e poi, a proseguire, domenica con le altre partite in calendario: Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, Udinese-Fiorentina e Milan-Genoa.

JUVE-INTER GIA’ DOMENICA SERA?

Resta il big-match Juventus-Inter, sfida di cartello della 26esima giornata. Due, al momento, le soluzioni possibili. Si dovrebbe giocare domenica sera, come pare più probabile, o, al massimo, lunedì. Per quanto concerne, invece, le altre quattro gare della 25esima giornata pure rinviate – Torino-Parma e Verona-Cagliari – ci sarebbe spazio l’11 marzo o, come pure ipotizzato, il 18 marzo, per il loro recupero, quando forse potrebbe essere giocata anche Atalanta-Sassuolo, pure rinviata.

INCERTEZZA PER INTER-SAMPDORIA

Non è stato ancora deciso, infine, quando Inter e Sampdoria potranno recuperare la loro sfida (l’ultima del lotto ad essere stata rinviata per l’emergenza). Al momento la squadra di Conte è impegnata in Europa League (oltre che in Coppa Italia con il Napoli) e dunque, qualora dovesse arrivare fino in fondo nella competizione Uefa, allora la gara con i doriani potrebbe anche essere recuperata a maggio (forse il 20).