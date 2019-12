SERIE A. Il Toro aspetta la Fiorentina: out Belotti e Iago Falque, tocca a Berenguer e Lukic

Toro all’esame Fiorentina. C’è aria di grande sfida domani al “Grande Torino“, tra i granata di Mazzarri e la formazione del “pericolante” Montella. Di fronte si ritrovano due squadre separate da un solo punto in classifica. I viola, però, sono reduci da 3 sconfitte consecutive.

TORO REDUCE DALLA VITTORIA SUL GENOA

Inutile dire che un altro ko potrebbe costare la panchina al tecnico campano. Sul versante opposto, invece, l’undici di Mazzarri sta messo decisamente meglio dopo l’ultima vittoria per 1-0 contro il Genoa. Finora, in campionato, i granata hanno incassato 17 punti in 14 partite, con 5 vittorie, 2 pareggi e 7 ko.

OUT BELOTTI E IAGO FALQUE

Per il match di domani, il tecnico granata è costretto a fare i conti con l’infermeria. La vera emergenza è in attacco, dove mancheranno Belotti e Iago Falque costretti ai box a causa di un infortunio. In avanti giocheranno con ogni probabilità Berenguer e Lukic con Zaza che sembra destinato a partire dalla panchina.

MAZZARRI SCEGLIE IL 4-4-1-1

E’ facile che contro la Fiorentina Mazzarri scelga di affidarsi al 4-4-1-1, con Bremer e De Silvestri esterni bassi, Nkoulou e Izzo piazzati al centro. Questa, in ogni caso, la formazione più probabile: Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Ansaldi, Rincon, Baselli, Verdi; Lukic; Berenguer.