SERIE A. Il Toro ne fa quattro, Cagliari travolto

Il Toro ne fa quattro. Cagliari asfaltato a domicilio. Nulla da fare per la formazione allenata da Lopez, colpita e poi affondata nella ripresa dopo una prima frazione di gioco vissuta nel segno dell’equilibrio. La squadra di Mazzarri, dopo una partenza timida, nei secondi 45 minuti di gioco, ci ha creduto di più. Ha pigiato il piede sull’acceleratore, guadagnando metri di campo fino a piazzare zampata decisiva, quella che ha poi dato il la” alla goleada. Una gara strana, almeno all’inizio, con due formazioni “speculari” in campo, schierate entrambe con il 3-5-2 e più attente a non prenderle piuttosto che a darle.

IAGO FALQUE APRE LE DANZE

Poi, nella seconda parte del match, i granata hanno alzato l’asticella. Il resto lo ha fatto l’ingresso in campo di Ljaijc che ha sbilanciato decisamente la partita a favore del Toro che, al 16′, è passato in vantaggio con Iago Falque, abile a ribattere in rete una palla vagante in area dopo che Belotti, con uno spunto sulla sinistra, aveva impegnato Cragno.

DOCCIA FREDDA PER IL CAGLIARI

Nemmeno il tempo di mettere palla a centro che, 4 minuti più tardi, arriva la doccia fredda del raddoppio per la formazione isolana. Al 20′, infatti, Iago Falque pescato in area sulla destra, serve un assist al bacio all’indietro per Ljaijc che, con un colpo da biliardo, infila la palla in rete sul palo più lontano. Il Cagliari incassa il doppio colpo e va a tappeto. I tentativi dei sardi di provare a riacciuffare il match con lanci lunghi per cercare di sorprendere Sirigu e compagni, si sono rivelati vani.

ANSALDI E OBI E SONO QUATTRO!

Al 34′ il Toro cala il tris: azione solitaria di Ansaldi che parte dalla sinistra, si accentra e poi scarica nell’angolino con un bel tiro di destro. Al 43′ ci prova Belotti a far scrivere il suo nome sul tabellino: il “gallo”, dalla sinistra, mette in mezzo ma il guardalinee segnala offside. A porta vuota segna Obi. L’arbitro annulla. Subito dopo, però, dopo il Var, il gol viene convalidato.

Il tabellino

CAGLIARI-TORINO 0-4

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Deiola (18’st Ceter), Barella (43′ st Dessena), Padoin, Miangué; Sau (26’st Han), Pavoletti. A disp. Crosta, Rafael, Andreolli, Lykogiannis, Pisacane, Caligara, Cossu, Ionita, Giannetti. All. Lopez. TORINO (3-5-2): Sirigu; De Silvestri, N’Koulou (1’st Bonifazi), Burdisso; Ansaldi, Moretti, Acquah (9’st Ljajic), Rincon, Baselli; Iago Falque (32’st Obi), Belotti. A disp. Coppola, Ichazo, Barreca, Valdifiori, Edera, Berenguer. All. Mazzarri.

ARBITRO: La Penna di Roma.

MARCATORI: 16’st Iago Falque, 20’st Ljajic, 34’st Ansaldi, 43’st Obi.

NOTE: Spettatori 15.959 (di cui 8.460 abbonati) per un incasso di 82.000 euro. Ammoniti: Ansaldi (To). Angoli: 7-5 per il Torino. Recupero: 1′ pt, 0′ st.