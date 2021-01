SERIE A. Il Toro non decolla: contro la Fiorentina (in 9) finisce 1-1

I viola passano in vantaggio nonostante l'espulsione di Castrovilli, poi restano in 9 per il rosso a Milenkovic: il "Gallo" pareggia all'88'

Il Torino si aggrappa ancora ad Andrea Belotti, ma spreca un’altra grande occasione per tornare alla vittoria: contro una Fiorentina ridotta in 9 contro 11 finisce 1-1.

Prima frazione tesa ma con occasioni da una parte e dall’altra: la Fiorentina prende il palo con Vlahovic, il Toro risponde con una traversa di Zaza e reclama un calcio di rigore non assegnato. La ripresa si apre nel peggiore dei modi per i viola: Castrovilli stende Lukic al limite dell’area, l’arbitro (dopo un consulto al VAR) espelle il numero 10 della squadra ospite.

Gli uomini di Prandelli, nonostante l’inferiorità numerica, passano in vantaggio con Ribery al 67′. Al 71′, poi, la Fiorentina resta addirittura in 9: rosso, questa volta, a Milenkovic dopo un “testa a testa” con Belotti. I granata sfondano solo all’88’: decisiva la zampata del “Gallo” sotto porta sul cross di Verdi.

Finisce quindi 1-1: secondo punto in due partite per Nicola, che sale in 17esima posizione, fuori dalla zona retrocessione (in attesa degli altri incontri di questa giornata). La Fiorentina sale a quota 22 punti, al 12esimo posto in classifica.