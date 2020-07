SERIE A. Il Toro s’illude, poi subisce la rimonta: la Roma vince 3-2

I granata avanti con Berenguer, i giallorossi la ribaltano con Dzeko e Smalling. In rete anche Diawara su rigore, gioia per il 19enne Singo

La Roma passa all’Olimpico contro il Torino, già salvo, con il risultato di 3-2 e conquista il quinto posto matematico, che vuol dire accesso diretto alla fase a gironi della prossima Europa League.

IL MATCH

I granata avevano trovato il vantaggio in avvio, con la rete firmata da Berenguer al 14′. Il vantaggio degli uomini di Longo è durato poco: in 7 minuti la Roma ha capovolto l’1-0 con le reti di Dzeko (16′) e Smalling (23′). Nella ripresa un calcio di rigore trasformato da Diawara ha chiuso i conti, fissando il punteggio sull’1-3. Poco dopo, però, i padroni di casa hanno trovato nuovamente il gol grazie al classe 2000 Singo, autore di una gran cavalcata sulla fascia prima della conclusione. Gli ultimi minuti non hanno procurato ulteriori emozioni, ed il match si è concluso sul risultato di 3-2.