SERIE A. Il Toro spezza il sogno del Napoli: al San Paolo finisce in parità

E’ toccata al Torino, di fatto, spezzare il sogno del Napoli e consegnare, virtualmente, lo scudetto agli storici rivali della Juve. La formazione granata inchioda i partenopei sul 2-2 al San Paolo, regalando così il settimo titolo consecutivo ai bianconeri, che ieri hanno sconfitto per 3-1, in rimonta, il Bologna. Solo la matematica tiene ancora in vita il campionato: a due giornate dal termine, infatti, il vantaggio della Juventus sui partenopei è di 6 punti ma la squadra di Allegri è nettamente avanti nella differenza reti (+16), che diventerà decisiva in caso di arrivo a pari punti visto il perfetto equilibrio negli scontri diretti. Manca quindi solo l’ufficialità, ma la Signora può già festeggiare il 34esimo scudetto della sua storia (al netto dei due titoli revocati dopo i fatti di Calciopoli).

ERRORE DI BURDISSO, NAPOLI IN VANTAGGIO

E veniamo al match. Quello schierato da Sarri è apparso un Napoli stanco, forse già rassegnato all’inevitabile. Anche se di fronte aveva un Toro senza più grossi traguardi da raggiungere. La gara è iniziata praticamente al piccolo trotto. Sembrava quasi la classica gara di fine stagione. Poi, al 25′, ci ha pensato un erroraccio difensivo a regalare il gol del vantaggio ai partenopei. Bonifazi passa la palla in area di rigore a Burdisso per un facile disimpegno. L’argentino si allunga il pallone e Mertens con un guizzo tocca la sfera e la manda in rete.

NIANG TROPPO ISOLATO, TORO ARROCCATO IN DIFESA

Il Toro sembra accusare il colpo. Mazzarri ha schierato la sua squadra arroccata nella propria area di rigore, tutta tesa esclusivamente a non subire gol. Eppure la tattica non muta neppure dopo che il Napoli passa in vantaggio. Sull’1-0 i partenopei esercitano una pressione costante e tengono continuamente schiacciati gli ospiti nella loro metà campo. Il solo Niang, schierato come punta unica, tenta in qualche rara occasione di prodursi in azioni di alleggerimento, ma si trova sempre circondato da almeno tre avversari ed è costretto a desistere. Sull’1-0, i padroni di casa hanno diverse occasioni da gol per raddoppiare con Insigne, di nuovo Mertens, Chiriches e Callejon. Ma le squadre vanno negli spogliatoi con una sola rete di distacco. Poi, nella ripresa, arriva il pareggio granata: un tiro in porta, un gol.

DE SILVESTRI RIACCIUFFA IL NAPOLI

Nel secondo tempo, infatti, il Torino appare più disponibile a giocarsela e la gara si fa improvvisamente più equilibrata. Il cronometro segna il 9′: Baselli entra in area sulla sinistra e calcia diretto verso la porta. La sfera, deviata da Chiriches, si infila sotto la traversa con Reina “spiazzato”. Sarri, a questo punto, decide di affidarsi ad Hamsik e con lui in campo, al 25′, il Napoli passa nuovamente in vantaggio: Callejon manovra sulla destra. Passaggio per Hamsik che si aggiusta il pallone e piazza un tiro potentissimo sotto l’incrocio dei pali che fa secco Sirigu. Per lo slovacco è la centesima rete segnata in serie A. Il 2-1, comunque, non basta a mettere in ghiaccio la partita. Al 37′ infatti, gli ospiti riacciuffano il pareggio: traversone da sinistra di Ljajic, De Silvestri batte sullo stacco Mario Rui, colpisce di testa e infila alle spalle di Reina. Finisce 2-2 con gli applausi e i cori del San Paolo. Ma anche qualche lacrima.

CONTESTATO DE LAURENTIIS

Nota di rilievo: il match è stato caratterizzato dalla dura contestazione del pubblico nei confronti di Aurelio De Laurentiis, bersagliato prima, durante e dopo l’incontro dai tifosi che invece hanno riservato un trattamento affettuoso a Maurizio Sarri ed ai giocatori. Il presidente è chiaramente ritenuto il responsabile della mancata conquista dello scudetto e anche della ormai più che probabile partenza dell’allenatore.

Il tabellino

Napoli-Torino 2-2

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski (24′ st Hamsik); Callejon (43′ st Ounas), Mertens (18′ st Milik), Insigne. A disp. Rafael, Sepe, Maggio, Milic, Machach, Rog, Ghoulam, Diawara, Tonelli. Allenatore: Sarri.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Nkoulou, Burdisso, Bonifazi; De Silvestri, Acquah, Baselli (33′ st Iago Falque), Rincon (41′ st Valdifiori), Ansaldi; Ljajic; Niang (18′ st Belotti). A disp. Coppola, Ichazo, Molinaro, Barreca, Edera. Allenatore: Mazzarri

ARBITRO: Doveri di Roma

MARCATORI: 25′ pt Mertens (N), 9′ st Baselli (T), 25′ st Hamsik (N), 37′ st De Silvestri (T).

NOTE: Pomeriggio caldo. Spettatori: 55.000 circa. Ammoniti: Burdisso, Baselli, Mario Rui, Belotti, Nkoulou. Angoli: 4-2. Recupero: 0′; 5′.