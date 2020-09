Debutto amaro per la formazione granata, battuta, di misura (1-0), dalla Fiorentina al Franchi, nel match d’esordio del campionato di serie A. Decide un lampo di Castrovilli al 78′.

TORO MAI REALMENTE IN PARTITA

Il Toro, in ogni caso, ha giocato buona parte del match sulla difensiva, dando l’impressione di non essere mai realmente entrato in partita e lasciando sovente l’iniziativa ai padroni di casa che più volte, prima del vantaggio, hanno avuto l’occasione per affondare il colpo.