Serie A, il Toro vince l’ultima: 2-1 a Marassi sul Genoa

Si chiude con una vittoria il campionato del Toro. La squadra di Mazzarri passa 2-1 sul campo del Genoa, concludendo la stagione a quota 54 punti e in decima posizione, la stessa dell’anno scorso. Di Iago Falque e Baselli le reti del successo a Marassi. Per Mazzarri altre buone indicazioni, dopo il pareggio di Napoli e la vittoria sulla Spal, in vista del prossimo anno.

IL PRIMO TEMPO

Gara senza particolari motivazioni di classifica, condita dal saluto del pubblico genoano a Perin (destinato quasi sicuramente alla Juventus) e con la novità, tra i granata, di Milinkovic-Savic in porta. In attacco c’è Belotti, in difesa Bonifazi. Il risultato si sblocca al 30′: Berenguer imbecca Belotti, assist perfetto per Iago Falque che insacca a porta vuota.

LA RIPRESA

Dopo l’intervallo il Genoa attacca con convinzione, ma è il Toro a raddoppiare al primo affondo. Al 13′ Ansaldi va via sulla sinistra e imbecca al centro Baselli, che non può sbagliare. La gara si riapre al 34′, quando il neo entrato Pandev va a segno con un pregevole pallonetto, e pochi minuti dopo Ansaldi viene espulso per doppia ammonizione. Si soffre negli ultimi minuti, ma la traversa respinge un tocco di Pandev e il Torino porta a casa la vittoria.

GENOA-TORINO 1-2 TABELLINO

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, El Yamiq, Izzo (38′ pt Omeonga); Pereira, Bessa (14′ st Rossi), Veloso (1′ st Pandev), Bertolacci, Laxalt; Medeiros, Lapadula. A disp. Lamanna, Zima, Rossettini, Oprut, Cofie, Rigoni, Zammacchia, Salcedo. All. Ballardini

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Nkoulou, Bonifazi, Moretti (24′ st Molinaro); De Silvestri, Baselli (32′ st Acquah), Rincon, Ansaldi; Iago Falque (15′ st Edera), Berenguer; Belotti. A disp. Sirigu, Ichazo, Valdifiori, Niang, Burdisso, Obi, Ferigra. All. Mazzarri

Arbitro: Illuzzi di Molfetta

Reti: 30′ pt Iago Falque (T), 13′ st Baselli (T), 34′ st Pandev (G)

Note: espulso al 38′ st Ansaldi (T) per doppia ammonizione. Ammoniti NKoulou (T), Omeonga (G).