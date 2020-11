SERIE A. Juve a Benevento senza CR7, ma Pirlo recupera Bonucci

Chance per Chiesa. Rabiot e Kulusevski si candidano per una maglia da titolare

Archiviate le fatiche di Champions, la Juve si rituffa in campionato. Domani, alle 18, i bianconeri sono attesi a Benevento per il secondo anticipo della nona giornata di serie A (il primo si giocherà alle 15 e vedrà opposti Sassuolo e Inter).

RONALDO A RIPOSO, SI RIVEDE BONUCCI

Contro i campani, Pirlo ha deciso di tenere Ronaldo a riposo. Si rivede però il rientrante Bonucci che con ogni probabilità potrebbe essere della partita a meno che il tecnico non decida di affidarsi nuovamente a Cuadrado e Danilo. Alex Sandro dovrebbe andare nei tre del pacchetto difensivo. Rabiot e Kulusevski si candidano per una maglia dal 1‘. Chance anche per Chiesa. Spazio infine a Dybala e Morata. I campioni d’Italia troveranno un avversario col morale a mille per la bella vittoria di Firenze. Inzaghi riavrà Caprari a disposizione