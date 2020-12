SERIE A. Juve-Fiorentina, CR7 contro Ribery. E Chiesa “osservato speciale”

Bianconeri con i favori del pronostico. Obiettivo: vincere per non perdere terreno dalla vetta. Le scelte di Pirlo

Nemmeno il tempo di tirare il fiato che tra poche ore è già tempo di campionato. La Juventus affronterà la Fiorentina all’Allianz Stadium, domani (alle 20,45), nell’anticipo serale della 14esima giornata di serie A. I bianconeri sono chiamati a vincere per tenere il passo di Milan e Inter e non perdere troppo distacco dalla vetta della classifica.

OGGI PREPARAZIONE ALLA CONTINASSA

Il gruppo si è ritrovato oggi alla Continassa, agli ordini di Andrea Pirlo, per proseguire la preparazione in vista del match (fischierà Federico La Penna) contro la “Viola“. Possesso ed esercitazioni tattiche: questo il piano di lavoro preparato per la squadra.

SFIDA RONALDO-RIBERY

La sfida di domani sarà anche l’occasione per vedere l’un contro l’altro CR7 ed FR7. Juve-Fiorentina, infatti, è anche una gara nella gara tra due dei calciatori più importanti a livello internazionale degli ultimi quindici anni. Da una parte Cristiano Ronaldo, dall’altra Frank Ribery. Entrambi con un peso specifico determinante per i destini delle rispettive compagini.

PRONOSTICI A FAVORE DEI BIANCONERI

Inutile dire che la squadra di Pirlo gode di ampi favori del pronostico, tanto che i betting analyst di SNAI hanno quotato il successo casalingo dei campioni d’Italia ad appena 1,32, contro i 9,00 della vittoria ospite e i 5,25 del pareggio. Fari puntati su Ronaldo, capocannoniere della Serie A con 12 reti. Il gol del portoghese è quotato a 1,50.

CHANCE PER DYBALA?

Per quanto concerne l’undici da mandare in campo, Pirlo potrebbe concedere una chance a Dybala, più probabilmente a partita in corso, magari alternandolo con Morata che dovrebbe partire titolare al fianco di Ronaldo.

CHIESA OSSERVATO SPECIALE

Alle loro spalle dovrebbero agire Chiesa, osservato speciale (per lui non sarà una partita come tutte le altre, visto che affronta per la prima volta la sua ex squadra dopo la cessione nel mercato estivo), McKennie, Bentancur e Bernardeschi.

SCELTE IN DIFESA

In difesa, spazio a Szczesny tra i pali e, davanti, i soliti Danilo (o, al suo posto, Cuadrado), De Ligt, Bonucci ed Alex Sandro.