SERIE A. Juve nella tana del Parma per spezzare il “mal di pareggio”

Dopo il pari interno con l'Atalanta, i bianconeri sono chiamati alla vittoria per non perdere terreno dalla vetta

Archiviato il pari interno con l’Atalanta, nel turno infrasettimanale, la Juve si accinge a fare visita al Parma nell’anticipo di domani sera (alle ore 20.45), valido per la 13a giornata del campionato di serie A. Il match del Tardini sarà arbitrato da Gianpaolo Calvarese. I bianconeri, insolitamente affetti da “pareggite” (finora hanno totalizzato sei pareggi ed altrettanti successi in dodici gare) sono chiamati alla vittoria per ripartire e non perdere terreno dalla vetta.

PARMA, AVVERSARIO OSTICO

L’avversario, tuttavia, non è di quelli semplici. Ricordiamo, infatti, che finora i gialloblù di Liverani sono riusciti a fermare sia il Milan che l’Inter, anche se il loro successo contro l’undici di Pirlo, a differenza di quello bianconero (dato a 1.36), è quotato a 8.50 (e dunque visto quasi come improbabile) dagli scommettitori.

CHIESA E RAMSEY TITOLARI

Guardando al campo ed alla probabile formazione schierata domani, Andrea Pirlo dovrà molto probabilmente fare a meno di Arthur, ancora alle prese con i “postumi” della brutta botta alla coscia rimediata nella sfida contro gli orobici. A centrocampo spazio dunque alla coppia Bentancur-McKennie con Rabiot apparso appannato nelle ultime uscite che potrebbe partire dalla panchina; sulle fasce, dovrebbe esserci spazio per Ramsey a a sinistra e Chiesa a destra fin dal primo minuto.

DYBALA SCALPITA, MORATA IN TANDEM CON CR7

Scalpita per un posto da titolare anche Dybala destinato però ancora alla panchina con Morata che dovrebbe affiancare Ronaldo nel tandem d’attacco. Difesa già fatta con Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro mentre in porta dovrebbe accomodarsi Szczesny. Probabile un turno di riposo per l’affaticato Cuadrado.