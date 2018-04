SERIE A. Juve, vittoria e fuga scudetto: missione compiuta

Chi voleva una reazione forte dopo la rabbia Champions è stato accontentato. La Juve ha reagito. Eccome se ha reagito. Lo ha fatto in casa, all’Allianz Stadium, davanti ai propri tifosi che hanno accolto l’undici bianconero con una “standig ovation” invitandoli a non mollare e ad andare avanti a testa alta: la Juventus ha reagito battendo con un rotondo 3-0 la Sampdoria e infilando, forse, la fuga decisiva per lo scudetto.

JUVE A + 6 SUL NAPOLI

Il successo centrato dai bianconeri, consente infatti l’allungo in classifica agli uomini di Allegri, ora volati a +6 sul Napoli di Sarri fermato sullo 0-0 a San Siro da un coriaceo Milan. Un vantaggio “rassicurante” in attesa dello scontro diretto in programma domenica prossima (e del turno infrasettimanale), proprio contro i partenopei.

DECISIVI I TRE ASSIST DI DOUGLAS COSTA

A dir poco decisivo, per le sorti del match, l’ingresso di Douglas Costa (entrato nel finale del primo tempo al posto dell’infortunato Pjanic) autore di tre assist vincenti: il primo per il piatto di Mandzukic che al 45′ ha aperto le danze, poi, il secondo, al 15′ della ripresa, per Höwedes che, di testa, ha insaccato il gol del 2-0. Infine per il rimorchio giusto di Khedira che al 30′ ha calato il tris che ha chiuso i giochi.

NEL RECUPERO C’E’ GLORIA PER BUFFON

Nel finale, in pieno recupero, c’è gloria anche per capitan Gigi Buffon, l’uomo più discusso della settimana: il portierone bianconero mette la firma sul successo compiendo un intervento prodigioso su Zapata.

Il tabellino

Juventus-Sampdoria 3-0

JUVENTUS (4-3-3): Buffon, Howedes, Rugani, Chiellini, Asamoah, Khedira (37′ st Sturaro), Pjanic (43′ Douglas Costa), Matuidi, Cuadrado, Mandzukic, Dybala (21′ st Bentancur). A disp. Szczesny, Pinsoglio, Benatia, Lichtsteiner, Barzagli, Alex Sandro, Marchisio, Higuain. All. Allegri.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano, Sala, Silvestre, Ferrari, Regini, Barreto (37′ st Verre), Torreira, Praet; Ramirez (16′ st Caprari), Quagliarella (1′ st Kownacki), Zapata. A disp. Belec, Tozzo, Andersen, Strinic, Capezzi, Linetty, Alvarez. All. Giampaolo.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

MARCATORI: 45′ pt Mandzukic, 15′ st Howedes, 30′ st Khedira.

NOTE. Ammoniti: Asamoah, Howedes (Ju). Recupero: 1′ pt; 3′ st.