SERIE A. La Juve a Brescia sfida Balotelli, Ronaldo si blocca: chance per Dybala?

E’ di nuovo tempo di campionato con il turno infrasettimanale delle gare della quinta giornata di serie A. Domani la Juve (seconda in classifica a quota 10 punti) è attesa dall’esame Brescia (undicesimo a 6 punti) con l’anticipo delle 21 sul campo dei lombardi. Contro Balotelli – al suo debutto stagionale – e compagni, Sarri, reduce dalla sudata vittoria contro il Verona, si presenta con i favori del pronostico.

RONALDO AI BOX, DYBALA SCALPITA

In avanti, con Ronaldo che ha accusato un piccolo problema all’adduttore e che, di conseguenza, potrebbe essere costretto allo stop (in forse c’è anche Matuidi), il tecnico toscano dovrebbe lasciare spazi ad un insolito tridente formato da Dybala, apparso in crescita, affiancato da Cuadrado e Bernardeschi.

CHANCE PER HIGUAIN?

Ma una chance dal primo minuto potrebbe averla anche Higuain che sembra dover partire dalla panchina. “Valuterò i cambi – ha spiegato Sarri – e capirò chi deve riposare. “Ronaldo? ieri aveva un piccolo affaticamento all’adduttore ma è normale dopo tre partite in sei giorni. Higuain? Non ha avuto fratture al naso, quindi penso sia a disposizione. La grande difficoltà che ha avuto in partita è stata la fatica a respirare per la botta subìta, ma è stata scongiurata la frattura”.