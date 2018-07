Serie A, la Juve apre il campionato: contro il Chievo di sabato alle 18

Riflettori subito puntati su Cristiano Ronaldo e i bianconeri. Per il Toro debutto alle 18 della domenica contro la Roma

Saranno la Juventus campione d’Italia e Cristiano Ronaldo ad aprire il prossimo campionato di serie A. La Lega Calcio, infatti, ha ufficializzato anticipi e posticipi delle prime tre giornate e il primo match in programma, alle 18 di sabato 18 agosto, è proprio Chievo-Juventus. Il Torino esordirà invece domenica 19 ospitando in casa alle 18 la Roma.

Nuovo anticipo per i bianconeri alle 18 di sabato 25 agosto, per la seconda giornata, quando allo Stadium è attesa la visita della Lazio. Il Toro, invece, sarà impegnato come da calendario alle 20.30 di domenica 26 a San Siro contro il Milan.

Juve ancora di sabato nella terza giornata, alle 20.30 del primo settembre sul campo del Parma. Per i granata di Mazzarri, invece, impegno casalingo alle 20.30 di domenica 2 settembre contro la Spal.