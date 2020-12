SERIE A. La Juve crolla allo Stadium: passa la Fiorentina, finisce 0-3

Primo ko in campionato per i bianconeri: gol di Vlahovic, poi Cuadrado si fa espellere. Nel finale l'autogol di Alex Sandro e Caceres chiudono i conti

Una Juve irriconoscibile subisce il primo ko in campionato: la Fiorentina batte 3-0 i bianconeri all’Allianz Stadium in uno degli anticipi del turno infrasettimanale di Serie A.

Viola subito in vantaggio al 3′ grazie al gol di Vlahovic che beffa la difesa juventina in contropiede. Al 18′ Cuadrado entra a gamba tesa su un avversario: cartellino rosso e Juve in dieci uomini. Poche le occasioni bianconere, nel finale la Fiorentina raddoppia con Biraghi e la chiude all’81’ con Caceres.

La Juve resta a quota 24 in classifica, in virtù anche dell’annullamento del 3-0 a tavolino contro il Napoli dopo la sentenza odierna del Collegio di Garanzia.