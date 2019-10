SERIE A. La Juve soffre ma passa al 95′: Bonucci-Ronaldo, Genoa battuto 2-1

La Juventus si riprende la vetta del campionato dopo una vittoria al cardiopalma contro il Genoa: 2-1 il risultato finale, con rete decisiva su rigore di Ronaldo al 95′. Aveva aperto le marcature Bonucci, al quale aveva risposto Kouamè. Due espulsi: Cassata al 51′ e Rabiot all’87’.

LA PARTITA

La Juve fa tanta fatica in avvio, ma sblocca il risultato al 36′ con Bonucci sugli sviluppi di calcio d’angolo. Ma il vantaggio bianconero dura solo 5 minuti: sbaglia Alex Sandro, ne approfitta Kouamè che segna con un tiro maldestro che spiazza però Buffon: si va a riposo sull’1-1. Nonostante l’espulsione al 51′ di Cassata per doppia ammonizione e quindi la superiorità numerica gli uomini di Sarri non trovano occasioni per tornare in vantaggio, fino al finale al cardiopalma. All’87’ Rabiot si fa espellere anch’esso per doppia ammonizione, poi al 92′ Ronaldo prima segna in fuorigioco e poi si procura il rigore che trasforma al 95′. Finisce 2-1, bianconeri di nuovo in vetta.

IL TABELLINO: JUVENTUS-GENOA 2-1

Juventus (4-3-1-2): Buffon, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Khedira (16′ st Rabiot), Bentancur, Matuidi (16′ st Ramsey), Bernardeschi (34′ st Douglas Costa), Dybala, Ronaldo (1 Szczesny, 31 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 4 De Ligt, 11 Douglas Costa, 13 Danilo, 23 Emre Can, 28 Demiral, 35 Olivieri). All.: Sarri.

Genoa (4-3-3): Radu, Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen, Schone, Cassata, Agudelo (39′ st Radovanovic), Pandev (23′ st Gumus), Pinamonti, Kouame’ (36′ st Sanabria). (22 Marchetti, 93 Jandrei, 3 Barreca, 5 Goldaniga, 13 El Yamiq, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 91 Saponara). All.: Motta.

Arbitro: Giua di Pisa.

Reti: nel pt 36′ Bonucci, 40′ Kouame’. Nel st 51′ Ronaldo (rig.)

Ammoniti: Cassata, Bentancur, Rugani, Rabiot, Bonucci per gioco scorretto. Pandev per comportamento non regolamentare.

Espulsi: Cassata e Rabiot per doppia ammonizione, Marchetti per proteste.