Serie A, le parole di Mazzarri alla vigilia del match contro il Parma

Dopo la vittoria col Milan, il tecnico invita a stare "attenti all'euforia" per evitare di cadere in errore come l'anno scorso

Alla vigilia della sfida contro il Parma di domani sera al Tardini, Walter Mazzarri ha speso alcune parole in conferenza stampa prima dell’allenamento di rifinitura:”È una partita difficilissima, bisogna presentarsi lì con la testa giusta”.

Dopo la vittoria a ridosso del Milan nella scorsa giornata, il tecnico invita a stare “attenti all’euforia” per evitare di cadere in errore come l’anno scorso:”Siamo andati all’arma bianca convinti di fare un sol boccone dell’avversario e invece abbiamo perso per tre-quattro ripartenze in cui non eravamo messi bene in campo. Sono cose che dobbiamo tener presenti per non fare gli stessi errori”. L’obiettivo è chiaro, bisogna dare continuità alla prestazione di giovedì che ha dato la ripartenza al Toro