SERIE A. Mazzarri all’esame del Gasp: “Toro, attento. Atalanta fortissima, dovremo superarci”

Esame difficile per il Torino. I granata, costretti a fare i conti con l’infermeria, affronteranno domani l’Atalanta di Gasperini, ormai sempre più solida realtà del calcio italiano. Statistiche alla mano, contro i bergamaschi, la squadra di Mazzarri ha portato a casa gli ultimi due scontri diretti mentre non perde in casa dal 2007. “Ma questo è il passato e il passato lascia il tempo che trova” mette subito le mani avanti Walter Mazzarri. “Nel calcio – aggiunge il tecnico granata – importa solo l’attualità. E l’Atalanta è ormai da anni una realtà”.

ATALANTA, GRUPPO FORTISSIMO

La formazione orobica, prosegue l’allenatore del Toro è diventata “una squadra formidabile. Tanto di cappello al lavoro della società, di Gasperini, dei suoi allenatori: hanno creato un gruppo fortissimo che abbina tecnica ad atletismo e forza fisica”. “Per fermarla – sottolinea il mister toscano – dovremo superarci, dovremo fare qualcosa in più“.

TORO INCEROTTATO: QUANTE ASSENZE

Per quanto concerne il campo, la formazione granata sarà costretto a fare i conti con un bel po’ di assenti. Non ci saranno infatti Rincon e Aina (squalificati), Ansaldi, Baselli e Zaza (infortunati).

ATTENTI A NON RIPETERE GLI ERRORI COMMESSI COL SASSUOLO

Mazzarri, però, non si fascia la testa. “Se dovrò fare giocare qualcuno fuori ruolo, lo vedrete domani, e ne parleremo dopo la partita”. Comunque, rilancia “ho sperato fino all’ultimo di avere Ansaldi e Baselli, ma non so ancora quando potranno rientrare”. In ogni caso, sottolinea ancora l’allenatore “in settimana abbiamo lavorato forte, con l’Atalanta cercheremo di correggere il difetto di abbassarci dopo il pressing veemente del primo tempo, come ci è successo nella partita contro il Sassuolo e di non ripetere tanti piccoli errori“.

“VERDI? HA LA MIA FIDUCIA”. CHANCE PER MILLICO?

E a proposito di Verdi: “E’ un generoso e vuole spaccare il mondo, qualche volta va aiutato. Ma deve solo stare tranquillo e fare le giocate semplici. Ha la piena fiducia mia, della società e dei compagni di squadra”. Infine chance per Millico probabilmente l’arma tattica per il finale del match: “Ha dimostrato di essere insidioso e pronto alla chiamata, se confermerà queste doti avrà sempre più spazio” conclude.