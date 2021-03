SERIE A. Pirlo non molla il sogno scudetto: “Juve, batti lo Spezia e lotta ancora per il campionato”

Archiviata la partita con il Verona, la Juve si concentra sul prossimo turno di campionato, in programma domani, nell’anticipo contro la rivelazione Spezia. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo non vuol sentir parlare di “cambi di programma”. L’obiettivo, infatti, rimane ancora quello della lotta per lo scudetto, pur senza perdere di mira l’insidia offerta dalla gara contro i liguri.

RISCATTARE I DUE PUNTI PERSI COL VERONA

Contro lo Spezia, spiega infatti l’allenatore dei campioni d’Italia, ci attende “una partita difficile e importante. Siamo chiamati a riscattare i due punti persi contro il Verona ed a continuare a lottare per lo scudetto. Dovremo fare una gara intensa sin dal primo minuto”.

NOSTRI OBIETTIVI NON CAMBIANO

“E’ vero, per ora siamo lontani dalla vetta ma i nostri obiettivi non cambiano” rilancia ancora il mister. “Non dobbiamo guardare a chi ci precede in classifica ma solo pensare a noi” prosegue.

ESSERE SEMPRE LI CON LA TESTA

“Dobbiamo pensare a vincere partita dopo partita, come è nelle nostre corde. Da qui alla fine, le gare sono ancora tante e finché ci sarà spazio per recuperare saremo sempre lì con la testa” sottolinea ancora l’allenatore della Juve. “Sappiamo di aver perso tanti punti ma è il passato e ora guardiamo al futuro che si chiama Spezia”.

SPEZIA? ALL’ALTEZZA DELLA SERIE A

E a proposito dell’avversario di domani: altro che Cenerentola! La formazione allenata da Italiano “sta dimostrando di essere all’altezza della serie A” ammette ancora Pirlo, riconoscendo che i liguri “stanno facendo un grandissimo campionato dimostrando di potersela giocare alla pari con quasi tutte le squadre”.

MORATA IN FORSE

Per quanto concerne l’undici da schierare in campo, Pirlo sembra voler escludere, almeno al momento, l’impiego di Chiesa come seconda punta mentre su Morata non si sbilancia: “Vedremo domani mattina come starà e poi decideremo se portarlo o meno in panchina”.