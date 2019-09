SERIE A. Ramsey-Ronaldo, vittoria Juve in rimonta: Verona ko 2-1

La Juventus soffre più del previsto, ma porta a casa i tre punti: battuto 2-1 l’Hellas Verona e vetta momentanea della classifica raggiunta, in attesa del derby di Milano tra pochi minuti. A segno Ramsey e Ronaldo (su rigore), che hanno capovolto il vantaggio iniziale siglato da Veloso nel primo tempo.

LA PARTITA

Gialloblu in vantaggio al 20′ in modo rocambolesco: Di Carmine spedisce sul palo il rigore, sulla ribattuta Lazovic spara sulla traversa e, sul prosieguo dell’azione, arriva la prodezza di Veloso, al volo da fuori area. Il pari dei bianconeri arriva dieci minuti dopo, con il primo gol da juventino di Ramsey: il tiro del gallese, deviato, batte Silvestri per l’1-1. Il gol vittoria arriva nel secondo tempo: fallo netto di Gunter su Cuadrado ed è CR7 a siglare il 2-1. Nel finale scaligeri in 10 per espulsione di Kumbulla.

IL TABELLINO: JUVENTUS-HELLAS VERONA 2-1

Juventus (4-3-3): Buffon, Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro, Ramsey (16′ st Khedira), Bentancur (6′ st Pjanic), Matuidi, Cuadrado, Dybala (27′ st Higuain), Ronaldo. All.: Sarri. Verona (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Kumbulla, Gunter, Faraoni, Veloso, Amrabat (39′ st Pazzini), Lazovic, Verre (14′ st Pessina), Zaccagni (27′ st Tutino), Di Carmine. All.: Juric. Arbitro: La Penna.

Reti: nel pt, 21′ Veloso e 32′ Ramsey; nel st’, 4′ Ronaldo (rig.).

Ammoniti: Kumbulla, Rrahmani, Faraoni per gioco falloso; Juric (all.) per proteste. Espulso: Kumbulla per doppia ammonizione