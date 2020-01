SERIE A. Ronaldo, doppietta da tre punti. Parma ko. E la Juve allunga

Dura, sofferta. In apnea fino al fotofinish. Ma la Juve non sbaglia. Supera un coriaceo Parma per 2-1 al termine di una partita combattutissima e allunga sull’Inter in classifica. Di Ronaldo (salgono a otto i gol consecutivi del portoghese) le reti del successo bianconero.

DOPPIETTA PESANTE PER RONALDO

Una doppietta pesante, quella messa a segno da CR7, con un gol per tempo (al 43′ ed al 58′). In mezzo, al 55′, è arrivata la rete del momentaneo pari degli emiliani, siglata da Cornelius‘.

DUE PALI PER I BIANCONERI

Da segnalare, a referto, il palo (esterno) colpito da buona posizione, sul finire del primo tempo, da Ramsey. E l’altro legno colpito da Danilo ad inizio ripresa, con la botta potente da fuori area che ha trovato la straordinaria deviazione di Sepe.

PRIOVVIDENZIALE DE LIGT

Nel finale è stata la squadra di D’Aversa ad avere le occasioni del 2-2 prima con Kurtic, poi con Sprocati che in piena area ha calciato a botta sicura vedendosi però “rimpallare” la conclusione da uno straordinario de Ligt.

LA JUVE ALLUNGA SULL’INTER

Con i 3 punti incamerati allo Stadium, i bianconeri di Sarri salgono ora a quota 51 in classifica, volando a + 4 sull’Inter di Conte fermata sul pari (1-1) a Lecce.

Il tabellino:

Juventus-Parma 2-1

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado , de Ligt, Bonucci, Alex Sandro (1′ pt Danilo); Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey (14′ st Higuain); Dybala (35′ st Douglas Costa), Ronaldo. A disp. Buffon, Pinsoglio, Pjaca, Emre Can, Bernardeschi, Rugani, Coccolo. All. Sarri.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella (21′ st Sprocati), Kurtic; Kulusevski (43′ st Siligardi), Inglese (44′ pt Cornelius), Kucka. A disp. Colombi, Alastra, Brugman, Dermaku, Barillà, Laurini, Pezzella. All. D’Aversa.

ARBITRO: Di Bello (di Brindisi).

MARCATORI: 43′ pt e 13′ st Ronaldo, 11′ st Cornelius.

NOTE: terreno di gioco in ottime condizioni, serata fredda. Ammonito: Kurtic (P). Angoli: 10-6 per la Juve. Recupero: 3′ pt e 3′ st.