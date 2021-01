SERIE A. Ronaldo show, la Juve rialza la testa: Udinese battuta 4-1

I bianconeri tornano al successo trascinati da un super CR7: per il portoghese una doppietta e l'assist per Chiesa

La Juventus apre il 2021 con una vittoria: all’Allianz Stadium i bianconeri battono l’Udinese 4-1 e tornano alla vittoria dopo il ko contro la Fiorentina arrivato prima della sosta natalizia.

RONALDO TRASCINA I SUOI: DUE GOL E UN ASSIST

Dopo aver rischiato lo svantaggio a causa di una rete di De Paul, annullata dal VAR per un fallo di mano, i bianconeri trovano il vantaggio su un errore proprio dell’argentino degli ospiti: segna Ronaldo, che fa 1-0 con un diagonale a tu per tu con il portiere avversario. Nella ripresa Chiesa, su assist ancora del portoghese, fa 2-0. Dopo una rete annullata a Ramsey per un altro intervento di mano, CR7 fa 3-0 al 70′ e chiude i conti. Due reti, poi, nel finale: al 90′ Zeegelaar accorcia le distanze sotto misura ed al 93′ Dybala arrotonda il risultato con il 4-1.

MERCOLEDI’ IL BIG MATCH CONTRO IL MILAN

Gli uomini di Pirlo risalgono al quinto posto in classifica, a -10 dalla vetta (con una partita in meno): il prossimo impegno sarà proprio con la capolista, il Milan, nel giorno dell’Epifania.