SERIE A. Scivolone Toro, fa festa il Lecce: all’Olimpico finisce 1-2

Si chiude con una sorpresa la terza giornata di Serie A: il Torino, con la chance di agganciare al primo posto l’Inter, crolla in casa contro un gran Lecce con il risultato finale di 1-2. Dopo la rete del vantaggio giallorosso firmato Farias al 35′, i granata avevano trovato la rete del pari su rigore trasformato da Belotti nel secondo tempo. Il gol-partita è stato siglato da Mancosu al 73′ grazie ad un tap-in vincente. Finale che, però, farà discutere per un penalty non dato ai padroni di casa per una trattenuta di Rispoli su Belotti: l’arbitro Giua, al 100′ minuto di gioco, ha chiuso la review VAR senza assegnare il tiro dal dischetto. Gli uomini di Mazzarri, quindi, restano a quota 6 punti, mentre il Lecce conquista i primi punti stagionali.

IL TABELLINO: TORINO-LECCE 1-2

Torino (3-5-1-1): Sirigu, Izzo, Djidji, Bonifazi, De Silvestri (33′ st Laxalt), Rincon, Baselli (27′ Verdi), Meite’, Aina, Berenguer (1′ st Zaza), Belotti. All.: Mazzarri.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel, Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni, Tabanelli, Tachtsidis, Majer (36′ st Shakhov), Falco, Lapadula (18′ st Babacar), Farias (18′ st Mancosu). All.: Liverani. Arbitro: Giua. Reti: nel pt 35′ Farias; nel st 14′ Belotti (rig.), 28′ Mancosu.

Ammoniti: Rossettini, Lucioni, Berenguer, Lapadula, Tabanelli, Rispoli e Farias